Rubano i cavi dalla ferrovia: circolazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Lecco

Circolazione dei treni in tilt nella mattinata di martedì 19 giugno sulla Milano-Lecco via Molteno: dalle 7 alle 12.30 si sono registrati rallentamenti su tutta la direttrice a causa di un furto di di cavi in rame fra le stazioni di Villasanta e Triuggio che ha compromesso anche il funzionamento di un passaggio a livello. Il fatto è stato reso noto da Rfi con una nota.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per sostituire i cavi e ripristinare la piena funzionalità dell'attraversamento. In totale sono stati coinvolti 14 treni regionali: 12 hanno registrato ritardi fino a 40 minuti, e 2 sono stati limitati nel loro percorso.

"Il furto dei cavi in rame non comporta rischi alla circolazione dei treni e per l’incolumità dei passeggeri — precisa Rfi con una nota —. In questi casi si attivano dei protocolli specifici che, in attesa dell’intervento delle squadre tecniche per il completo ripristino della funzionalità della linea, consentono ai treni di continuare a viaggiare in sicurezza, anche se rallentati".