Sorpreso con 15 chili di rame nell'ex polo chimico: pregiudicato arrestato

E' stato sorpreso mentre rubava il rame in un'area industriale abbandonata: i carabinieri del radiomobile di Cassano d'Adda lo hanno arrestato. In manette un uomo di 56 anni, di nazionalità bosniaca, risultato con precedenti penali e ufficialmente senza fissa dimora.

E' successo a Rodano, in provincia di Milano, presso l'ex polo chimico Sisas. Il 56enne è stato colto sul fatto: aveva appena prelevato 15 chili di materiale di rame e aveva con sé gli arnesi per lo scasso. Portato in caserma per l'identificazione, si è scoperto che era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla procura di Milano nel 2016, per furti commessi nel 2010 e 2011 a Milano.

L'uomo è stato poi portato a San Vittore per scontare la pena relativa ai furti precedenti: ne avrà per otto mesi.