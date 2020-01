Milano, snobba i saldi e fa shopping gratis per 1.800 euro alla Rinascente: ladra arrestata

Aveva riempito una borsa con poco meno di 1.800 euro di vestiti e pensava di scappare dal settimo piano della Rinascente utilizzando un ascensore. L'epilogo? È uscita dall'ingresso insieme ai poliziotti, arrestata con l'accusa di furto aggravato. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio nel grande magazzino accanto al Duomo.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 18, come riferito dagli agenti della Questura. La donna, una russa incensurata di 41 anni, è stata smascherata dal sistema anti taccheggio e poi è stata fermata dagli addetti alla sicurezza che hanno chiamato i poliziotti.

Nella borsa della donna sono stati trovati in totale cinque capi di abbigliamento (per un totale di 1.780 euro), tre dei quali danneggiati dalla rimozione della placca antifurto. La merce è stata restituita allo store mentre per lei sono scattate le manette.