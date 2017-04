Tentano di rubare abbigliamento per 840 euro alla Rinascente, arrestati

Due 30enni sono stati sorpresi e arrestati dopo avere tentato di effettuare un furto all'interno della Rinascente Duomo.

I due, entrambi georgiani e irregolari in Italia, nonché incensurati, stavano portando via abbigliamento per 840 euro di valore, ma gli addetti alla sicurezza del grande magazzino li hanno notati e bloccati, avvertendo le forze dell'ordine.

Sul posto i carabinieri, che hanno arrestato i georgiani. E' successo nel pomeriggio di lunedì 10 aprile, intorno alle sei.