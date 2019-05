Furto al ristorante, coppia ruba borsa e scappa: ladri bloccati dal proprietario e arrestati

Un uomo e una donna, vicini, come una coppia qualsiasi. Hanno cercato di non dare nell'occhio due ladri entrati in azione martedì pomeriggio a MIlano, in via San Gregorio. Dopo essersi confusi tra i clienti di un locale hanno sfilato una borsa appoggiata da una cliente su una sedia e si sono allontanati.

Ladri rincorsi e bloccati

Ad accorgersi di quanto stava accadendo nel ristorante è stato il proprietario che ha visto tutta la scena ed è intervenuto. Il furto è avvenuto tra i tavolini dell'Alhambra di via San Gregorio dove pochi minuti dopo le 12.30 sono intervenuti anche i poliziotti della Questura di Milano.

L'arresto

I due ladri, un cittadino cubano di 45 anni e una donna colombiana di 48, sono stati rincorsi e bloccati dal proprietario che ha così permesso ai poliziotti di arrestare i due con l'accusa di furto con destrezza.