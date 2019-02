Milano, ladri al ristorante dei vip Tenimmoce Accussì: sfondano la vetrina ma si tagliano

Avrebbero rubato soltanto vini e distillati pregiati. Per entrare nel locale hanno sfondato la vetrata di una delle porte d'ingresso. Poi da lì, da un buco largo circa 35 centimetri, sono riusciti a infilarsi e penetrare nel ristorante.

Colpo nella notte tra sabato e domenica in via Marco Polo a Milano: dove da pochi mesi ha inaugurato Tenimmoce Accussì, di Gennaro Fonzo, storico ristoratore di Casalnuovo di Napoli. Un locale noto per essere frequentato da diversi personaggi dello show business, come Fabrizio Corona per esempio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il reparto scientifico, ed hanno fatto i rilievi per raccogliere ogni traccia possibile dei malviventi. Un dettaglio in particolare è saltato subito agli occhi degli investigatori: il ladro - non si sa quanti fossero - si è tagliato nel tentativo di infilarsi per il piccolo foro sulla vetrina, sgusciando come un serpente. Le gocce di sangue erano ben visibili su una parte del pavimento e su una sedia davanti alla cassa.

I rilievi dei carabinieri sono stati eseguiti domenica mattina. Per il momento si indaga a 360 gradi. Nella notte, in zona Derganino, la polizia ha arrestato tre cittadini marocchini protagonista di un colpo analogo.

Furto identico in un altro ristorante

Con il chiusino di un tombino avevano sfondato la vetrina di una ristorante cinese in piazzale Costantino Nigra ma sono stati beccati sul posto, prima che riuscissero a fuggire. Attorno alle 2.25 di domenica.

A finire in manette sono tre uomini di 37, 47 e 58 anni, tutti con precedenti penali. Erano riusciti a prendere quasi 500 euro dalla cassa del locale. Sono accusati di furto pluriaggravato in concorso.