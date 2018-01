Ubriaco fradicio, pizzicato dai carabinieri dopo furto in appartamento

Nelle scorse ore, a Rodano, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cassano d’Adda e della stazione di Melzo hanno arrestato in flagranza per “furto in abitazione” un 21enne moldavo, con precedenti penali, residente a Peschiera Borromeo.

I militari, avvisati dal proprietario di un camper parcheggiato a Rodano, notavano all’interno del veicolo il 21enne in evidente stato di ubriachezza, in possesso di alcuni monili in oro e di una borsa contenente effetti personali di un cittadino di quel comune.

Dopo alcune verifiche, i militari appuravano che lo straniero aveva appena commesso un furto presso l’abitazione della vittima, provvedendo quindi a restituire i beni al legittimo proprietario e ad arrestare il giovane. Quest’ultimo, giudicato in giornata presso il Tribunale di Milano, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.