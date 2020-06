Milano, pedinato dai ladri: appena scende dall'auto gli strappano il Rolex da 25mila

Lo hanno curato. Lo hanno seguito. E quando è sceso dall'auto sono entrati in azione: gli hanno strappato il Rolex dal polso e sono scappati facendo perdere le loro tracce. È successo in via Bazzini (zona Piola) nella serata di martedì 16 giugno e sul caso sta indagando la questura.

Tutto è accaduto intorno alle 20, come riferito da via Fatebenefratelli. L'uomo era sceso dall'auto insieme alla moglie quando gli si sono avvicinati due uomini in scooter che gli hanno strappato il prezioso orologio dal polso. Secondo una prima stima il segnatempo ha un valore di circa 25mila euro.

Un altro furto simile è avvenuto intorno alle 22 in via Casati (zona Repubblica) dove un uomo ha strappato un Audemars Piguet dal polso di un uomo seduto nel dehors di un ristorante