Gli chiede la carità, poi gli strappa dal polso il Rolex da 3mila euro e scappa: indaga la polizia

Si è avvicinata chiedendo alcune monetine, davanti al suo rifiuto gli ha sfilato il Rolex che portava al polso ed è scappata. È successo nel pomeriggio di sabato 21 ottobre in un parchetto di via Gessi a Milano (zona viale Washington), vittima del'accaduto un anziano di 78 anni.

Intorno alle 15, stando a quanto raccontato dalla stessa vittima, l'anziano sarebbe stato avvicinato da una donna — da lui descritto come di etnia rom — che gli avrebbe chiesto la carità. Lei ha rifiutato, quidni la laldra gli avrebbe afferrato il braccio per strappargli l'orologio, un Rolex Datejust dal valore di circa 3mila euro. Poi, col bottino in mano, la donna sarebbe fuggita.

Quando i poliziotti sono intervenuti la ladra si era allontantata facendo perdere le proprie tracce. Sul caso stanno indagando gli agenti di via Fatebenefratelli.