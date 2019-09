Lite all'uscita della discoteca: e il 27enne si ritrova senza l'orologio da 20mila euro

Colpo grosso dei ladri nella notte tra domenica e lunedì in via Alessio di Tocqueville, in piena zona movida. A farne le spese è stato un cittadino cinese di ventisette anni, che è stato derubato di un Rolex dal valore di 20mila euro.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, poco dopo le tre, il giovane è uscito da un locale della zona in compagnia di un suo amico. I due - non è ancora chiaro perché - poco dopo avrebbero iniziato a litigare con un gruppetto di ragazzi e sarebbe volato qualche schiaffo e qualche spintone.

Poco dopo, a discussione ormai finita, il giovane si è accorto di non avere più al polso l'orologio e ha dato l'allarme. Lui e il compagno sono finiti in codice verde al Fatebenefratelli per essere medicati, ma non hanno riportato ferite gravi. Sul furto indaga la polizia di Stato.