Ruba uno scooter a un ragazzino, scappa e si schianta

Un moldavo 24enne è stato arrestato dopo aver derubato di uno scooter un ragazzino.

Secondo quanto raccontato dai carabinieri, dopo averlo minacciato in un parcheggio gli ha portato via il mezzo scappando a tutta velocità.

Il fatto è avvenuto la scorsa notte. La vittima ha subito allertato i militari che si sono lanciati sulle tracce del ladro nelle strade lombarde.

Il giovane in fuga a folle velocità si è schiantato contro un'auto, procurandosi alcune contusioni. Non è in pericolo di vita. Una volta bloccato, è stato arrestato dagli uomini dell'Arma della compagnia di Castiglione.