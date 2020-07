Milano, ladro beccato da un passante mentre cerca di rubare uno scooter: arrestato

Ha visto due ladri che stavano per rubare uno scooter e così ha chiamato la polizia. Risultato? Uno dei due malviventi è riuscito a farla franca mentre per l'altro sono scattate le manette. È successo nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio in via Vittorio Veneto a Milano, nei guai un italiano di 42 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 16.45 quando un passante ha visto che due uomini avevano spaccato a calci il bloccasterzo di uno scooter parcheggiato a lato della strada. E lui non ci ha pensato due volte: ha preso il telefono e ha allertato il 112.

Sul posto è intervenuta una volante della questura che ha bloccato uno dei due uomini. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato, per il momento il complice non è stato ancora rintracciato.