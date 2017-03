Furto alla scuola steineriana, rubati contanti e monetine dei distributori automatici

Furto alla scuola steineriana di via Clericetti, in zona Lambrate. Lo ha scoperto la segretaria dell'istituto nella mattinata di lunedì 6 marzo, al momento di aprire.

Le porte esterne non risultavano forzate, mentre lo erano quelle di alcuni uffici: in particolare, i malviventi (rimasti ignoti) avevano rubato 30 euro nei cassetti della scrivania di uno degli uffici e 20 euro in un'altra stanza. Inoltre, al secondo piano dell'edificio, i distributori automatici di bevande erano stati forzati per "prelevare" le monetine.

L'istituto era rimasto chiuso a partire da mezzogiorno e mezza di domenica 6 marzo, alla fine di una conferenza. Particolare sorpresa desta il fatto, come detto, che le porte esterne dell'edificio non presentassero segni di scasso. La polizia, che indaga sull'episodio, è al lavoro per analizzare i filmati di video sorveglianza interni.