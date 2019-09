Milano, cercano di svaligiare una Smart del car sharing: arrestati dalla polizia cinque ragazzini

Cercano di svaligiare una Smart del servizio di car sharing di Milano, Car2go: arrestati dagli uomini delle Volanti.

A finire in manette sono cinque giovani malviventi che l'altra notte sono stati beccati in flagranza dalla polizia, avvertita da uno dei residenti che ha assistito al tentativo di furto dal balcone di casa sua.

L'arrivo della polizia in viale Famagosta

Teatro del 'colpo' e del successivo arresto è viale Famagosta. Secondo quanto ricostruito dalle forse dell'ordine, i ragazzini - tre italiani e due stranieri, quattro di loro sono ancora minorenni - sono stati interrotti dall'arrivo delle sirene.

In quel momento hanno cercato inutilmente di fuggire in direzione piazza Miani ma sono stati raggiunti dai poliziotti sulle Volanti. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso.