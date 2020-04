Corvetto, entra in hotel e ruba tv, bici e 4 bottiglie di spumante: arrestato

Incurante delle misure per il contenimento del coronavirus, che impongono di rimanere a casa, un uomo di 44 anni è uscito per andare a rubare in un albergo. Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, verso le 13, è entrato in un hotel di piazzale Corvetto, riuscendo a introdursi in una camera. E lì ha sottratto una tv al plasma, una bicicletta e quattro bottiglie di spumante.

Il ladro, un italiano con precedenti penali, è stato però notato dai receptionist, che hanno immediatamente lanciato l'allarme al 112. Sul posto è accorsa una volante della polizia, che ha subito fermato l'uomo nelle adiacenze dell'albergo, riuscendo a recuperare anche la refurtiva.

Il 44enne, colto in flagranza di reato, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

