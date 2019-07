Rubano würstel e salsicce al supermercato: due donne arrestate dalla polizia a Milano

Due donne di ventinove e trentanove anni, entrambe nomadi, sono state arrestate lunedì mattina dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato.

Gli agenti le hanno ammanettate verso le 11.30, dopo che le due avevano rubato cibi dal valore di 230 euro in un supermercato di via Arezzo, in zona Bicocca. Le donne, stando a quanto riferito dalla Questura, erano entrate nel negozio e avevano cercato di portare via bottiglie di tè, confezioni di prosciutto a cubetti, salsicce e pacchi di würstel.

Il loro atteggiamento sospetto, però, ha attirato l'attenzione dell'addetto alla sicurezza, che le ha tenute d'occhio e bloccate. Lui stesso ha poi allertato gli agenti, che hanno arrestato le due.