Spaccano il vetro di un Suv per rubare dentro ma non trovano niente

Sono stati sorpresi dopo avere tentato un furto in un'auto di grossa cilindrata senza peraltro riuscire a portare via niente. E' successo alle otto e mezza di sera del 23 gennaio in via Muratori, zona di locali serali in Porta Romana. I malviventi adocchiano un'Audi sQ5 con targa svizzera e, usando un martelletto frangivetro, spaccano un finestrino posteriore.

Entrati nel lussuoso Suv, rovistano in lungo e in largo nella speranza di trovare qualcosa di valore ma poi desistono e si allontanano verso corso Lodi. Dove però trovano, sulle loro tracce, la polizia appena avvertita da una donna che abita in via Muratori e aveva assistito alla scena.

I due dichiarano agli agenti di essere cubani e di avere 32 e 36 anni. Il più giovane risulta senza alcun precedente nella banca dati mentre l'altro si rivela in realtà un cileno, abituato a fornire nomi sempre diversi e con alcuni precedenti penali. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato e denunciati per il possesso di arnesi per scassinare.