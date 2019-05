Accerchiano e rubano il telefono a un ragazzo in strada: nei guai cinque giovanissimi

Lo hanno visto passare con uno smartphone tra le mani e sono entrati in azione. In cinque lo hanno accerchiato, bloccato e gli hanno strappato via il telefono per poi allontanarsi veloci. Cinque giovanissimi, due maggiorenni e tra minorenni, tutti cittadini di origine egiziana, sono stati denunciati dalla polizia di Stato.

Il furto

L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in zona Colonne di San Lorenzo. La vittima è un giovane italiano di 22 anni che è stato derubato dal "branco". E' stato il 22enne a dare l'allarme alla polizia subito dopo il furto. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Questura di Milano che, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno rintracciato i ragazzi poco distante, vicino a piazza XXIV Maggio.

Tutti sono finiti nei guai, con una denuncia per furto con strappo. Si tratta di due giovani di 20 e 19 anni e tre 17enni.