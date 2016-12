Si nasconde nell'armadio per non essere arrestato: preso ladro di trattori

Arrestato un ladro "specializzato" nel furto dei trattori in aziende agricole della campagna lombarda. L'uomo, che ha 34 anni ed è originario della Romania, abita in un piccolo centro del Pavese, Pieve Albignola, ed è già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli investigatori, ha agito con almeno due complici.

La tecnica era sempre la stessa: i ladri danneggiavano i sistemi d'allarme e poi si introducevano nei capannoni delle aziende agricole per portare via i mezzi. I furti accertati sono avvenuti in due giornate. Il 13 marzo 2016 la banda ha rubato due trattori (un Valtra 92 e un Massey Ferguson), del valore complessivo di circa 120 mila euro, ed un aratro Samadoval all'interno di un'azienda agricola di Dorno. Poi, il 23 marzo, due colpi diversi nell'Alessandrino: un trattore telescopico New Holland rubato in una società che produce Biogass e un trattore agricolo Fendt 820 "prelevato" in una azienda agricola.

Il valore complessivo del bottino è di circa 320 mila euro. Tutti i mezzi sono stati ritrovati in un capannone (ufficialmente in disuso) a Casei Gerola e sono stati già restituiti ai legittimi proprietari.

Quando i carabinieri si sono recati a casa del 34enne per assicurarlo alla giustizia, inizialmente hanno trovato soltanto la moglie, una connazionale di 33 anni, che ha provato a "depistare" i militari spiegando che il marito non era in casa. Ma i carabinieri non si sono lasciati convincere e hanno comunque perlustrato l'abitazione: il 34enne si era nascosto in un armadio della camera da letto.

L'uomo è stato arrestato (risponde di furto in abitazione aggravato) e portato nel carcere di Pavia. La moglie è stata denunciata per favoreggiamento.