Milano, ruba un computer sul treno e scappa: ladro inseguito e bloccato da un passeggero

Non si è girato dall'altra parte. Quando ha visto quello che stava succedendo, è intervenuto, ha inseguito il ladro e lo ha bloccato, facendolo finire in manette.

Un ragazzo di 22 anni, cittadino libico, è stato arrestato martedì in stazione Centrale a Milano con l'accusa di furto aggravato. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Polfer subito dopo aver rubato un computer a una passeggera a bordo di un treno in partenza per Roma Termini.

L'attenzione dei poliziotti, impegnati nei normali controlli nello scalo ferroviario di piazza Duca d'Aosta, è stata attirata da due uomini che discutevano proprio accanto al convoglio ormai prossimo a partire. Quando gli agenti sono intervenuti, uno dei due - un passeggero di nazionalità camerunese - ha spiegato che aveva visto l'altro aprire la borsa di una signora, prendere il pc e sistemarlo nel proprio zaino decidendo quindi di inseguirlo e bloccarlo.

Il 22enne, in effetti, è stato trovato in possesso del portatile, che è poi stato restituito alla donna, che non si era accorta praticamente di nulla. Il ragazzo, che ha precedenti, è invece stato portato via in manette.