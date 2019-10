Milano, ladre in azione alla Rinascente: cercano di rubare duemila euro ad una turista

Una 21enne nomade di origini bosniache è stata arrestata dalla polizia domenica intorno al mezzogiorno. La giovane è stata bloccata dagli addetti alla sicurezza della Rinascente di piazza Duomo a Milano, mentre cercava di rubare dalla borsa di una turista thailandese una busta con duemila euro in contanti.

Il furto all'interno della Rinascente

La vittima, una donna di 36 anni, non aveva capito che la ragazza insieme ad altre tre giovanissime la stavano 'tallonando' da un po'. Alla fine erano riuscite a sfilare il denaro ma, per fortuna della turista, la scena non è sfuggita agli occhi attenti degli uomini della sicurezza.

Gli agenti hanno preso la 21enne, già nota per precedenti specifici e senza fissa dimora (lei ha detto agli agenti di vivere in un camper in zona Lorenteggio), è l'hanno portata via con l'accusa di tentato furto con destrezza. Le sue 'colleghe', invece, sono riuscite a fuggire.

Altra ladra arrestata dopo tre furti

Una settimana prima, una donna di 35 anni, era stata fermata dall'addetto alla sicurezza del negozio Sephora in corso Vittorio Emanuele, che l'ha bloccata mentre cercava di uscire dal locale con creme e trucchi - per un valore di 307 euro - da cui aveva rimosso le placche anti taccheggio e che, chiaramente, non aveva pagato.

Quando gli agenti l'hanno perquisita, l'hanno poi trovata in possesso di altri prodotti. Con una rapidissima indagine i poliziotti hanno accertato che poco prima aveva già visitato la Kiko - 34 euro di bottino - e la Rinascente, da dove si era allontanata con cosmetici per 360 euro. A quel punto per la "ladra di bellezza" sono scattate le manette.