Stazione Centrale, bloccano il tapis roulant e cercano di derubare due turisti: arrestate

Hanno seguito una coppia di turisti asiatici, hanno bloccato il tapis roulant e hanno cominciato a rovistare all'interno dello zaino di uno dei malcapitati. È accaduto il 24 dicembre in Stazione Centrale, dove tre agenti di polizia in borghese, nascosti tra la folla di viaggiatori, hanno notato tre donne mentre stavano cercando di derubare una coppia di stranieri.

In particolare le tre malviventi - due 27enni e una 23enne bosniache - si sono divise per portare a termine il furto: dopo aver bloccato il tappeto mobile con il bottone di emergenza, mentre una di loro frugava nello zaino, le altre le facevano da scudo cercando di nasconderla. Ma i poliziotti le hanno notate e bloccate, per poi arrestarle per tentato furto in concorso.