Ruba orologio Cartier da 6mila euro e mille euro cash a due turisti in Stazione Centrale

Un costoso orologio di Cartier del valore di oltre 6mila euro acquistato poco prima nelle lussuose vie del Centro, 1.300 euro in contanti e due biglietti per Firenze. Era questo il bottino, contenuto in uno zaino di due ignari turisti cinesi, che un balordo era riuscito a rubare in Stazione Centrale. Per fortuna gli agenti della polfer hanno capito la situazione e arrestato l'uomo.

Mentre gli asiatici erano in attesa della partenza del treno che li avrebbe portati in visita al centro Italia, consumando un pasto in uno dei tanti locali nella Stazione di Milano Centrale, un cittadino tunisino di appena 18 anni gli rubava gli zaini.

Per loro fortuna una squadra di polizia giudiziaria della polfer di Milano Centrale lo aveva seguito perché insospettiti dal suo passo veloce e dai due zaini pesanti che portava con sé. L'uomo alla fine è stato arrestato e il bottino restituito ai proprietari cinesi, ripartiti con le borse del loro shopping milanese.

Altre due persone sono state arrestate dalla polfer, un 20enne libico e un 23enne algerino per tentato furto aggravato in concorso. La polfer allertata da una donna di 45 anni che si è accorta che i due stranieri si erano posizionati dietro di lei. La donna, sentendo strani movimenti, si è voltata cogliendo in flagrante l'algerino mentre apriva la cerniera della sua borsa.