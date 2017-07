Donna le ruba la borsetta: 80enne la insegue e recupera la refurtiva

Ha inseguito la ladra che le aveva appena rubato la borsetta e - pur non raggiungendola - l'ha di fatto costretta, nella fuga, ad abbandonare la refurtiva. La particolarità è che la protagonista dell'episodio è una anziana di ottant'anni. Anziana, ma assolutamente "in forma" e pronta di riflessi.

L'episodio è successo nel cimitero di Uboldo (nel Saronnese) giovedì 6 luglio. L'ottantenne, ancora attiva in opere di volontariato in paese, era in visita ai suoi cari defunti e ad un certo punto si è resa conto che la borsetta non c'era più.

Nel frattempo una donna sui trent'anni (con la borsetta in mano) si stava dileguando. La vittima ha gridato e l'ha inseguita. La ladra, vistasi scoperta, ha lanciato la borsetta e ha proseguito la fuga fino a prendere l'uscita del cimitero. Qualche testimone, riporta ilSaronno, l'ha poi notata fuggire in auto.

I carabinieri indagano sull'episodio.