Praticano un buco nel muro per entrare alle Poste, ma non riescono ad aprire la cassaforte

Per entrare nell'ufficio postale hanno letteralmente forato il muro, in modo da praticare una cavità attraverso cui introdursi. Sono rimasti ignoti i ladri che hanno agito nella notte del 9 gennaio, intorno alle 3, a Vidigulfo (Pavia, vicino al confine con la Città Metropolitana milanese). Ma intanto non sono riusciti a rubare alcunché.

Giunti infatti davanti alla cassaforte delle Poste, hanno provato ad aprirla senza successo. E se ne sono andati passando dal muro da cui erano entrati.

L'ingegnoso piano prevedeva di passare attraverso i locali dell'Ast, che presentavano una finestra sul retro facile da forzare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Landriano e del radiomobile pavese. Ora indagheranno per capire chi siano stati i ladri.