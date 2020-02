Rubano una valigia tra Milano e Malpensa, l'appello social: «Ridateci le cartelle cliniche»

Importanti cartelle cliniche e documenti di esami medici in una valigia rubata. E la richiesta d'aiuto, sui social network, da parte della figlia delle vittime del furto. Per recuperare non tanto la valigia quanto piuttosto quei documenti, così importanti per la donna che viaggiava, in cura al San Raffaele dal 2016.

A chiedere aiuto è Laura Ferlisi. Il furto è avvenuto nelle prime ore della mattinata di venerdì 14 febbraio. Non si sa se a Milano o a Malpensa. I genitori della donna, infatti, quella mattina si sono recati dalla Stazione Centrale all'aeroporto con un bus di una delle compagnie che effettuano questo servizio. La valigia è stata da loro caricata sul bus, ma poi all'arrivo non c'era. Improbabile uno "scambio" casuale, perché altrimenti si sarebbe dovuta trovare un'altra valigia a bordo del bus. Dunque si è trattato di un furto.

«Restituiteci almeno le cartelle cliniche»

La polizia dell'aeroporto di Malpensa sta indagando; intanto, però, la figlia della coppia ha deciso anche di intraprendere la strada di Facebook, e in particolare del gruppo "Sei di Malpensa se...", come tentativo per recuperare quei documenti di estrema importanza per sua mamma: cartelle cliniche, esiti di esami e così via. «Qualsiasi informazione utile al ritrovamento di tali documenti sarebbe un aiuto prezioso. Grazie a tutti dell'attenzione e confido nella buona volontà del prossimo di volere aiutare una famiglia già molto provata per la salute della mia cara mamma», ha scritto su Facebook Laura Ferlisi.