Maxi furto di vestiti a Milano: allarme disattivato con schiumogeno

Un ingente furto di capi d'abbigliamento è stato messo a segno, a Milano, ai danni di un'azienda che produce e commercia vestiario pret-a-porter, la Closed srl. Amarissima sorpresa per chi ha aperto lo store.

I titolari, presenti a Milano anche per la settimana della Moda, in corso nel capoluogo lombardo, hanno chiamato la polizia intorno alle 9 di domenica 18 giugno.

Gli agenti hanno trovato il sistema d'allarme del negozio, in via Montevideo (un altro punto vendita è presente in via Tortona) disattivato con dello schiumogeno e la porta scassinata.

Secondo un primo inventario il negozio è stato quasi completamente svaligiato, e mancano all'appello ben 400 capi di vestiario, di varie marche, e dal valore ancora non precisato. Si parla di migliaia e migliaia di euro.