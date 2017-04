Furto in via Boni, portati via numerosi cellulari Samsung

Furto con scasso in via Boni (zona via Solari) in un negozio di elettronica, l'altra notte. Portati via molti smartphone Samsung. E' l'ennesimo colpo nella zona nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, ignoti si sono introdotti nello store prelevando dagli espositori numerosi cellulari. I danni sono di migliaia di euro, anche se il bottino è ancora da quantificare con esattezza.

Ad allertare la polizia attorno all'una alcuni passanti che hanno visto il negozio 'sventrato'. Sul posto gli agenti hanno subito avviato le indagini per risalire ai malviventi.