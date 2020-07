Milano, colpo grosso nella casa in pieno centro: ladri in fuga con 25mila euro di bottino

Colpo grosso dei ladri in centro a Milano. A finire nel mirino dei malviventi, per ora rimasti ignoti, è stato un appartamento di via Giuseppe Revere, elegante strada in pieno centro città, a due passi dalla Triennale e da Parco Sempione.

L'allarme è scattato alle 21.40 di sabato sera, quando il proprietario dell'abitazione - un italiano di 59 anni - è tornato a casa, anche se è certo che la banda è entrata in azione nelle ore precedenti. Stando a quanto riferito dalla polizia, i banditi hanno portato via 800 euro in contanti, un Rolex dal valore di 10mila euro e un orologio Hublot dal valore di 15mila.

I rilievi sono stati effettuati dai poliziotti del commissariato Centro, che stanno ora indagando per cercare di trovare tracce utili per arrivare ai ladri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì un altro colpo era avvenuto in via Rita Tonoli, poco distante da via Revere. In quel caso i malviventi avevano tagliato la cassaforte con un flessibile - poi abbandonato nell'appartamento - ed erano fuggiti via con gioielli per 50mila euro.