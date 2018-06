Loro al mare, i ladri gli devastano casa: presi mentre si nascondono dietro una porta al buio

Loro erano al mare in Calabria per trascorrere le ferie. Così, approfittando della loro assenza, i malviventi avevano cercato il colpo grosso. Ma a fermarli ci hanno pensato i militari del nucleo Radiomobile.

Due uomini - due albanesi di diciannove e ventinove anni - sono stati arrestati lunedì mattina dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso. Per i due le manette sono scattate all'alba, quando i militari li hanno sorpresi all'interno di un appartamento al primo piano di un condominio di via Saponaro.

A dare l'allarme, poco prima delle 6, è stato l'inquilino del piano terra che ha sentito dei rumori provenire dalla casa al piano superiore, che però doveva essere vuota proprio perché i proprietari erano al mare. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno visto un ragazzo - un giovane che era al telefono, con ogni probabilità il palo della banda - che ha immediatamente fatto perdere le proprie tracce fuggendo in un giardino vicino.

Così i militari, dopo aver scavalcato da una finestra interna, sono arrivati sul balcone della casa "visitata" dai ladri e hanno visto le inferriate divelte e un borsone con all'interno tronchesi e un piede di porco. I carabinieri hanno quindi seguito la stessa strada tracciata dai malviventi e una volta nell'abitazione - completamente messa a soqquadro - hanno trovato i due uomini nascosti al buio dietro la porta della stanzetta dei figli della coppia.

A quel punto, per i ladri - trovati in possesso di quattro cellulari e un tirapugni - sono scattate le manette.