Rubano computer da Mediaworld: arrestati dopo folle inseguimento in auto

Un italiano 39enne e un egiziano 29enne, entrambi zeppi di precedenti, hanno rubato due computer nel magazzino MediaWorld di via Troya a Milano, e sono fuggiti in auto. Ma la loro fuga è stata di breve durata. Non è la prima volta che lo store viene colpito dai ladri.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, infatti, i due malviventi sono stati intercettati da una volante della polizia e dopo un breve inseguimento, da via Modica a via Binda, sono stati bloccati e arrestati.

È accaduto l'altra sera verso le 20. Entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, ricettazione (la vettura aveva una targa falsa) e resistenza. Per loro sono scattate le manette.

Non solo: lo straniero dovrà rispondere anche di porto abusivo di arma. Aveva un coltello a serramanico con lama da 12 centimetri.