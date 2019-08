Negozianti tedeschi truffati: finti imprenditori li incontrano e gli rubano 130mila euro

Pensavano di incontrare i titolari di una società con cui fare affari, invece si sono trovati davanti due malviventi, il cui unico scopo era quello di derubarli. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì, verso le 16, a una coppia di tedeschi, titolari di un negozio di articoli per il tiro con l'arco.

Il raggiro

L'inganno di cui i due stranieri sono stati vittime, come hanno riferito loro stessi alla polizia, è iniziato giorni prima dell'incontro, quando i sedicenti proprietari di una società che vendeva prodotti sportivi li ha contattati proponendogli un affare. La trattativa è andata avanti attraverso diverse email e telefonate, fino a quanto i due negozianti tedeschi hanno deciso di incontrare i loro potenziali partner commerciali, o almeno quelli che ritenevano tali.

La coppia afferma di essere andata all'appuntamento con 130mila euro, il denaro necessario per l'investimento nella presunta società. Ma di essere stata derubata della borsa contenente tutto il denaro: approfittando di un momento di distrazione i due finti imprenditori l'avrebbero afferrata per poi darsi alla fuga. Subito dopo i due tedeschi sono andati in questura per denunciare il 'furto con strappo'. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.