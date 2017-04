"Topo" d'appartamento arrestato in viale Ungheria: si era arrampicato fino al secondo piano

"Topo" d'appartamento sorpreso e arrestato a Milano: è successo mercoledì mattina in viale Ungheria, periferia est della città.

A segnalare la presenza del ladro in un edificio è stato il custode, che lo ha notato mentre saliva fino ad un balcone del secondo piano e lo ha "aggirato" presentandosi al pianerottolo fino a trovarselo "faccia a faccia". Il malvivente lo ha spintonato per aprirsi una via di fuga, ma il custode - mentre chiamava la polizia - lo ha inseguito fino a vederlo che scavalcava la recinzione.

Intanto gli agenti sono arrivati in viale Ungheria e, senza grosse difficoltà, lo hanno catturato, arrestandolo. Si tratta di un bulgaro di 23 anni.