Milano, furto al teatro alla Scala: rubato prezioso violino da 27mila euro, si indaga

Prima è entrato nello spogliatoio femminile del teatro alla Scala, poi ha fatto saltare il lucchetto infine è scappato con un prezioso violino da 27mila euro. E ora è caccia al ladro o alla ladra. Non è ancor chiaro chi sia l'autore del furto, né quando è stato messo a segno: sul caso indagano i carabinieri della compagnia Duomo. L'unica certezza? Il colpo è stato messo a segno tra le 10 del 25 febbraio e le 10 di giovedì, quando la proprietaria ha trovato l'armadietto forzato. La notizia è stata riportata sulle colonne de Il Giorno in un articolo firmato da Nicola Palma.

Lo strumento sparito è un Antoniazzi, rubato insieme a un arco Fetique: gli "attrezzi del mestiere" di una musicista di 56 anni, violino secondo del Piermarini. Non è escluso che il furto sia stato messo a segno da una persona che lavora in teatro: in via Filodrammatici si accede soltanto attraverso i tornelli della portineria principale che si aprono con un badge. La seconda ipotesi al vaglio degli investigatori è che il ladro o la ladra sia dipendente di una ditta esterna che fornisce attrezzature e servizi al tempio della lirica.

Per riuscire a risalire all'autore del furto in tempi rapidi è probabile che i carabinieri acquisiscano le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che sorvegliano il teatro.