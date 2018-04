Furto in un'agenzia in centro a Milano: spariti sei computer, giallo sui dati del Movimento 5 Stelle

Un colpo da manuale in una delle vie del centro di Milano. Una di quelle vie che non è mai deserta. E gli obiettivi colpiti nella notte tra martedì e mercoledì 11 aprile sono due: due agenzie di comunicazione che si trovano al civico 35 di Corso Garibaldi: la Rota & Jorfida e la Visverbi. E il colpo che lascia maggiori interrogativi è proprio a quest'ultimo: la Visverbi, infatti, cura l'immagine di decine di giornalisti e personaggi dello spettacolo e molto vicina (professionalmente) al Movimento 5 Stelle. E il danno potrebbe essere rappresentato non tanto dai computer — sei Macintosh — ma dai dati che contengono. La notizia è stata riportata sulle colonne de Il Giorno da Nicola Palma.

A scoprire il furto e allertare i carabinieri è stata una delle due titolari dell'agenzia al primo piano. Sul posto sono intervenuti i motociclisti del nucleo radiomobile, i carabinieri della scientifica, della compagnia Duomo e il capitano Matteo Martellucci. Secondo quanto riportato da Il Giorno non ci sarebbero telecamere nello stabile, ma forse qualche impianto di videosorveglianza nella zona potrebbe aver ripreso qualche movimento sospetto. Non è chiaro, invece, se i ladri abbiano lasciato "tracce digitali" del loro passaggio.

La domanda però è un'altra: i malviventi erano interessati alle macchine della Visverbi o al loro contenuto? Il raid alla società al piano terra era per sviare le indagini? Il furto nella notte tra martedì e mercoledì potrebbe essere legato al rapporto che l'agenzia ha con i 5 Stelle o si tratta di topi d'appartamento? Domande a cui, per il momento, è difficile dare una risposta.

Intanto Visverbi ha fatto sapere che "nei pc rubati non sono contenuti dati o informazioni sul Movimento 5 Stelle", ma anche che "il Movimento non è cliente dell'agenzia e non lo è mai stato".