Milano, ladri razziano il nuovo showroom Matchless: scappano con 100mila euro di vestiti

Prima hanno infranto la serranda, poi hanno scassinato la porta di ingresso principale e schiumato la sriena. Una volta dentro hanno distrutto la centrale dell'allarme. Infine sono scappati con la refurtiva: 100mila euro tra giubbotti e altri capi d'abbigliamento griffati Matchless. Tra questi anche e le giacche indossate da James Bond in Spectre e diversi capi disegnati per la maison dall'ex governatore della California Arnold Schwarzenegger. Furto nella notte tra martedì e mercoledì 14 febbraio nello store monomarca di via Cerva 13. Il fatto è stato riportato sulle colonne del Corsera in un articolo di Michela Proietti.

Un brutto colpo per i proprietari, la famiglia Malenotti, che avrebbe dovuto inaugurare nei prossimi giorni il primo monomarca milanese e terzo mondiale, dopo Londra e Treviso. La refurtiva era preziosissima, si tratta di capi in pelle molto particolari, in alcuni casi unici.

Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura di Milano. Dettaglio curioso: i malviventi hanno razziato gli scaffali, ma hanno lasciato al loro posto le due moto d'epoca che fanno parte dei complementi di arredo.