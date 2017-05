Nipote di Fidanzati: Gaetano jr. si costituisce, arrestato a Malpensa

Si è costituito a Malpensa Gaetano Fidanzati jr., nipote ventiseienne dell'omonimo boss mafioso. Si trovava ad Ibiza e, secondo quanto trapelato, è stata la madre a giocare un ruolo "forte" per convincerlo a costituirsi. Il giovane era ricercato dall'11 aprile, quando la polizia aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare contro trentatré persone (di cui sei albanesi) per spaccio di droga, nell'ambito dell'operazione "Old Story Eden".

Fidanzati, che insieme ad un'altra persona risultava irreperibile, è indagato sia per cessione di cocaina a Novate Milanese sia perché gli investigatori lo considerano un intermediario tra l'acquirente ed i fornitori di droga albanesi. Fidanzati spacciava prevalentemente tra Bruzzano e la Comasina. La squadra mobile lo aveva già localizzato ad Ibiza: il nipote del boss, dopo essere stato convinto dalla madre, ha comunicato la decisione di consegnarsi a Malpensa, dove lo attendevano i poliziotti.

Il potente boss Gaetano Fidanzati "senior", arrestato nel 2009 in via Marghera a Milano (riconosciuto da agenti della squadra mobile fuori servizio), è poi morto nel 2013 mentre si trovava ai domiciliari: aveva settantotto anni.