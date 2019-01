Lo fa inginocchiare e gli spara con un fucile alla gamba: agguato in un bar a Baggio

L'agguato era organizzato e chi l'ha compiuto conosceva bene, certamente, via Quinto Romano. Una vettura si è fermata davanti al bar al civico 56, alle dieci meno venti di lunedì sera, e mentre due uomini sono rimasti all'interno dell'auto, un terzo è uscito impugnando un fucile. Sapeva che dentro il bar c'era il 30enne Massimiliano Canito, appartenente a una nota famiglia malavitosa di Baggio, con diversi precedenti alle spalle.

L'uomo, con volto coperto, ha puntato il fucile contro Canito, ordinando a lui d'inginocchiarsi e a tutti i presenti di "sloggiare" e andare sul retro. Un colpo secco, mirando l'interno coscia destro. Una "gambizzazione". Poi se n'è andato dal bar, un altro sparo in strada (in aria) ed è balzato sulla macchina dove l'aspettavano i due sodali. E via, la fuga in direzione Settimo Milanese.

Canito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale Niguarda in codice rosso, ma se la caverà: il proiettile non ha intaccato organi vitali. Via Quinto Romano è stata chiusa dalla polizia locale mentre i carabinieri, anche con il reparto scientifico e il Ris, hanno lavorato per quasi tutta la notte sulla scena del crimine. Secondo le informazioni raccolte, non ci sarebbero telecamere di sorveglianza né nella zona né nel bar.

Gli investigatori dovranno quindi scandagliare soprattutto la vita e le relazioni di Canito, la cui famiglia è "rispettata" in via Quarti. Antonio Canito, in particolare, ha un burrascoso passato di protagonista delle faide tra calabresi di via Fleming e pugliesi di Settimo Milanese. Finì coinvolto in un sequestro lampo del fratello di un boss di via Fleming e un successivo pestaggio davanti a un ristorante sardo della zona di De Angeli. E nel 2014 fu arrestato per la gambizzazione, sempre a Baggio, di un agente immobiliare.