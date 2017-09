Tutto pronto per la gran fondo di nuoto ai Navigli

Tutto pronto a Milano per la Gran Fondo del Naviglio, storica gara di nuoto milanese nata nel 1895 che per la sua sesta edizione si terrà il 9 settembre lungo il Naviglio Grande.

La manifestazione sposa anche quest'anno la causa sociale dell'associazione Caf onlus, unica Charity Partner, e invita gli atleti a "Nuotare per Bene" regalando un corso di nuoto ai bambini e ai ragazzi vittime di maltrattamenti ospiti delle sue Comunità.

La Gran Fondo del Naviglio è nata per celebrare la creazione della prima squadra pallanuotistica della città, la manifestazione è un cimento autentico per veri nuotatori che non temono le acque fredde e le correnti del Naviglio, ma che assaporano volentieri l’atmosfera di una gara “come una volta”. Da sempre di grande richiamo e successo, lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre cento partecipanti. Quest'anno sono già oltre 100 gli iscritti.