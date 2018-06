Gara di velocità sulla Paullese in mezzo alle auto: bloccati e denunciati per 12 infrazioni

Una folle gara ad alta velocità lungo la strada Paullese in direzione Crema: è la scena a cui si sono trovati davanti i carabinieri nella serata di venerdì 29 giugno, intorno alle nove. La vettura dei militari è stata superata a forte velocità dalle due autovetture, un'Audi A8 e una Bmw 530, entrambe con targa bulgara.

I due alla guida stavano superando anche varie altre auto, procedendo praticamente a zig zag. I carabinieri, subito dopo essere stati sorpassati, si sono inevitabilmente lanciati all'inseguimento, e alla fine li hanno bloccati insieme alla polizia stradale nella città di Crema. Le due vetture sono risultate di proprietà della stessa persona, un bulgaro.

Alla guida due ventenni romeni, entrambi residenti in un campo rom della provincia di Lodi ed entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Con loro due donne coetanee. Per i due ragazzi il foglio di via per tre anni da parte del Comune di Crema, ma anche la contestazione di ben 12 infrazioni al codice della strada. Tra queste, la più grave è proprio l'avere gareggiato in velocità: orra rischiano la sospensione della patente per tre anni, la multa fino a 20 mila euro e la reclusione da 6 mesi a 1 anno.