Garbagnate, emerge il cadavere di un uomo dalle acque del canale Villoresi: si indaga

Tragedia nella mattinata di martedì 6 marzo a Garbagnate Milanese dove è stato trovato il cadavere di un uomo nel canale Villoresi. La salma è stata avvistata intorno alle 7.30 da alcuni passanti e recuperata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano all'altezza di via Valera.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Rho si tratta di un uomo tra i 60 e i 65 anni; era completamente vestito ma non aveva con sé alcun documento. Il corpo, in buono stato di conservazione, non aveva apparenti segni di violenza, precisano i militari.

Sul caso stanno indagando gli uomini dell'Arma: la Salma stata trasportata nell'obitorio del comune di Garbagnate e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia, come disposto dall'autorità giudiziaria.