Milano, fuga di monossido dalla caldaia: otto intossicati in un condominio di via Asiago

Un malfunzionamento della caldaia. Il monossido di carbonio che si diffonde nelle abitazioni. E otto persone che finiscono in ospedale.

Notte di paura quella tra martedì e mercoledì in via Asiago, zona Ponte Nuovo a Milano. Verso le 4, per cause ancora in corso di accertamento, una fuga di monossido si è verificata nel condominio al civico 77. Il gas, stando a quanto appreso, si è propagato dal locale cantine alle abitazioni del condominio, che è uno stabile privato.

Otto le persone che sono finite in ospedale: due donne di ventotto e trentuno anni e due uomini di ventiquattro e quarantadue - i più gravi - sono stati ricoverati in codice giallo al Niguarda di Milano, dove sono stati subito sottoposti alle terapie del caso, mentre un 21enne e un 82enne sono stati portati all'ospedale di Sesto e un 38enne e una 59enne al pronto soccorso di Cinisello.

In via Asiago sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i tecnici di Unareti e di Ats. La stessa Ats, secondo le prime informazioni raccolte, ha sequestrato una caldaia: proprio da lì, per un malfunzionamento, sarebbe partita la fuga di monossido.

Lo scorso marzo si era verificato un crollo in una palazzina tra via Astico e proprio via Asiago. Il rivestimento esterno del condominio al civico 90 aveva ceduto ed era caduto su un'officina, ma fortunatamente nessuno era rimasto ferito.