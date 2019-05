62 mila litri di gasolio di contrabbando, maxi sequestro della finanza

Un giro di gasolio di contrabbando è stato scoperto e smantellato dalla guardia di finanza nel Milanese. In tutto sono stati sequestrati 62 mila litri in due diversi mezzi intercettati e bloccati. Tre le persone denunciate. L'operazione ("Oliman") è stata coordinata dalla procura di Milano ed eseguita dalle fiamme gialle di Milano e di Corsico.

I due mezzi sono un autoarticolato con 26 mila litri in contenitori di plastica e un'autocisterna con motrice che conteneva 36 mila litri di gasolio. La documentazione che accompagnava i mezzi era falsa e immediatamente sospetta ai finanzieri intervenuti, non solo per il tipo di prodotto dichiarato ma anche per le date, l'incoerenza del tragitto previsto e l'indicazione, tra i destinatari, anche di una impresa che risultava avere cessato le attività.

Le tre persone a bordo dei due veicoli sono state denunciate: rispondono di sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Uno dei due mezzi, proveniente dal Portogallo, non aveva il pannello di colore arancione previsto per il trasporto di prodotti infiammabili e, quindi, violava anche il codice della strada.

Inutile aggiungere che l'immissione sul mercato di un gasolio proveniente dal contrabbando avrebbe potuto determinare rischi per gli automobilisti, visto che non si conosce la qualità del prodotto.