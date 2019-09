Dramma alla colonia felina: due gatti uccisi a bastonate

Tragedia in una colonna felina di via Corbettina a Bareggio, nel Milanese: due gatti sono stati trovati morti, uccisi, dai volontari.

La scoperta è avvenuta lunedì 9 settembre, ma non è ancora noto quando sia successo il fatto. Pochi dubbi, però, sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, perché sarebbero evidenti le bastonate ricevute dai due felini. Gli altri ospiti della colonia si sarebbero salvati perché riusciti a scappare.

In queste circostanze, uno dei problemi sta anche nel far tornare in colonia i gatti che si sono allontanati. Danni anche alle strutture della colonia, come le casette in legno. Sul fatto stanno indagando i carabinieri e si è espressa anche la sindaca di Bareggio, Linda Colombo: «Un atto ignobile, gravissimo, che ci lascia senza parole».

Il sindaco: «Chi sa, parli»

«Massima solidarietà - ha proseguito Colombo - ai volontari che ogni giorno si impegnano per la tutela e la cura dei nostri amici felini. E' dovere di tutti sostenere il loro impegno e condannare gesti violenti. Invito chiunque avesse visto o sia a conoscenza di qualcosa a rivolgersi alle forze dell'ordine, affinché i colpevoli siano presto identificati e assicurati alla giustizia».