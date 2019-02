Folli per un gioco crudele trafiggono un gatto con una balestra

Un gioco di grave crudeltà. Così, davvero senza motivo.

Hanno mirato a un gatto con una balestra per ferirlo. È successo in Lombardia, a Seriate (Bergamo), dove un gruppo di veterinari è riuscito comunque a salvare l'animale e denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Secondo quanto raccontato dai veterinari, sabato mattina nel loro studio di Seriate si è presentato un signore che aveva trovato nel suo giardino di casa un gatto trafitto da una freccia scagliata con quella che ogni probabilità era balestra.

Dopo una delicata operazione i medici veterinari sono riusciti a rimuovere la freccia e salvare il gatto, che rimarrà qualche giorno alla clinica veterinaria: per fortuna non sono stati colpiti organi vitali. Il micio è stato già adottato dall’uomo che l’ha ritrovato in giardino.

I carabinieri indagano per risalire ai responsabili del cruento gioco.

