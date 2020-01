Il gatto con gli stivali: lo spettacolo per bambini arriva al Teatro Oscar

Il gatto con gli stivali, lo spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni, arriva al Teatro Oscar di Milano domenica 19 gennaio, alle 16.

La classica fiaba del Gatto con gli stivali è giunta al suo epilogo. Il marchese di Carabà sta per sposare la Principessa Fiordaliso e con l’aiuto del suo Gatto fidato, furbo e sfacciato ereditato dal padre ricorda tutte le avventure rocambolesche che lo hanno portato al coronamento del suo sogno.

Con l’aiuto di una colonna sonora suonata dal vivo, nel corso dello spettacolo vengono rievocati tutti i momenti importanti della storia mentre una cuoca brontolona cerca in tutti i modi di preparare il pranzo nuziale degno di un re. Cosa non facile dal momento che tra le cucine si aggira un gatto affamato e dispettoso che non la lascia in pace un momento. L’amore poi, come in ogni fiaba degna di essere chiamata tale, trionfa nel finale in cui finalmente si potrà celebrare il tanto agognato matrimonio.