Melegnano, gattino incastrato nel motore di un'auto: zampa stritolata dalla cinghia

Ha perso la zampina, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Disavventura a lieto fine martedì mattina per un gattino che è rimasto incastrato nel motore di una Volkswagen parcheggiata in strada a Melegnano.

Quando la proprietaria ha messo in moto la macchina, ha sentito un botto e ha immediatamente spento il veicolo. Quando ha aperto il cofano la donna si è accorta della presenza del micio e ha subito allertato i vigili del fuoco.

I pompieri sono riusciti a liberare il gattino, ma la cinghia di distribuzione purtroppo gli ha stritolato una zampa. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso veterinario H24 di Melegnano e non è in pericolo di vita nonostante la ferita.

"I medici - hanno fatto sapere i vigili del fuoco - ci hanno detto che i gatti con tre zampe non perdono l'agilità e sono in grado di vivere una vita serena".