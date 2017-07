Gattino resta incastrato in un'auto, viaggia nel vano motore per dieci chilometri: salvato | Ft

È rimasto incastrato in un'automobile. Sotto di lui l'asfalto che scorreva velocemente, accanto il motore incandescente. Così per dieci interminabili chilometri, ma fortunatamente è stato salvato dai volontari dell'Enpa. È successo a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 21 luglio, come reso noto con una nota dall'Ente nazionale protezione animali.

Milano, gatto resta incastrato nel motore dell'auto: salvato

Tutto è iniziato quando un dipendente di un centro commerciale di Assago ha inisiato a sentire uno strano cigolio venire dal vano motore. Preoccupato che potesse essere la cinghia di distribuzione si è recato a casa e ha chiesto al fratello, ex meccanico, di dare un’occhiata all’auto. Una volta ascoltato il rumore, Antonio, questo il nome del fratello, ha subito capito che in realtà il cigolio non era altro che il miagolio di un gatto nascosto nella parte anteriore dell’auto, sopra il passaruota. I due fratelli a quel punto hanno provato a sollevare il veicolo con un crick tentando di recuperare il gatto che continuava a miagolare senza farsi vedere, probabilmente terrorizzato dalla lunga “passeggiata” nell'auto.

Data la posizione in cui si trovava e la difficoltà di recuperarlo, anche per una certa aggressività dovuta allo spavento, i due fratelli hanno chiesto l’intervento di Enpa Milano, quando ormai era passata la mezzanotte. I volontari hanno circondato l'auto con una rete per poi recuperare l’animale.

“Il gatto, nonostante l’incredibile pericolo corso, sta bene — ha dichiarato Ermanno Giudici presidente di Enpa Milano — soltanto la fortuna e una delle sue 7 vite lo hanno salvato da una brutta fine. Raccomandiamo, anche se non è questo il caso, di spegnere sempre la macchina se si ha l’impressione che ci possa essere un animale nel cofano per evitare di fargli fare una brutta fine”.