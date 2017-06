Pozzuolo Martesana, gatto torturato e ucciso: seviziato e ammazzato con pietre e petardi

Sassi qua e là. Una lunga scia di bruciato sulla terra. E resti di almeno un paio di petardi esplosi. A completare il macabro quadretto, il corpo di un gattino, ormai morto.

Orrore a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, dove un micio è stato seviziato, torturato e lasciato morire. La carcassa - come denuncia Elisa Cezza, animalista molto nota in città e referente dell’ufficio diritti animali del Comune - è stata trovata la scorsa settimana in un campo nei pressi di via Bergamo.

“Non credo di dover aggiungere altro - si legge nel suo triste racconto, corredato di foto -. Penso a quel povero gatto, che si è fatto presumibilmente avvicinare e prendere da quel mostro che l'ha ucciso in quel modo”.

Quel che è certo è che il cadavere del gatto è stato trovato lì, ma è altamente probabile che è proprio lì che siano avvenute le sevizie perché - riflette la Cezza - è “difficile credere che qualcuno abbia infierito in campagna, di notte, su un cadavere di un gatto già morto, recuperato altrove”.

Il micio è stato seviziato con pietre, probabilmente bruciato e poi torturato con dei petardi, i cui resti sono stati lasciati proprio nel campo. Un petardo esploso, invece, era ancora nella sua bocca, quando è stato trovato quello che restava del suo corpo.

“Purtroppo non avremo mai gli esiti di un'autopsia utili a risalire al colpevole - spiega Elisa - perché il corpo del gatto in poco più di un'ora è scomparso”. Lei stessa, però, ha già segnalato tutto alle autorità competenti alla ricerca della verità.