Inchiesta per riciclaggio di denaro: tra gli indagati anche l'allenatore del Milan, Gattuso

L'allenatore del Milan Rino Gattuso sarebbe indagato per trasferimento fraudolento di valori: il tecnico rossonero, infatti, sarebbe coinvolto in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che riguarda in tutto 52 persone e che ha portato a nove misure cautelari, una persona in carcere e 8 obblighi di dimora. L'inchiesta era iniziata nel 2010.

Gennaro Gattuso sarebbe coinvolto nell'inchiesta in quanto socio dal 2011 al 2013, con il 35% delle quote, di una società agricola di Gallarate, fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori strumento di riciclaggio.

L'inchiesta era partita nel 2010. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere riguarda l'imprenditore P.M., 45 anni, di Pino Torinese, ritenuto dagli investigatori legato a persone vicine alla 'ndrangheta, che avrebbe costituito - secondo l'accusa - società per riciclare denaro. L'elenco dei reati ipotizzati dopo le indagini condotte dai carabinieri di Torino, sono trasferimento fraudolento di valori, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio, peculato, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ricettazione, riciclaggio, corruzione e induzione indebita.

L'inchiesta è nata da una denuncia di otto anni fa, presentata dall'ex gestore di una casa di riposo comunale in provincia di Torino. Sono emerse irregolarità avvenute tra il 2010 e il 2013. L'imprenditore arrestato avrebbe estromesso la vecchia gestione e avrebbe percepito secondo l'accusa contributi pubblici grazie ai suoi rapporti con alcuni amministratori pubblici.